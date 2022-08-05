5 Августа 2022 10:21

Казахстанские таеквондисты завоевали еще две медали на ЧМ среди юниоров

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - На чемпионата мира среди юниоров в Софии казахстанские таеквондисты отметились еще двумя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию таеквондо.

Обе награды являются бронзовыми. На третью ступень пьедестала поднялись Жавохирхон Исламов (до 55 кг) и Алибек Шайкенов (до 59 кг).

Ранее копилка нашей команды пополнилась двумя серебряными и одной бронзовой медалями.





Фото:kaztkd.kz







