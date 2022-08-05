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Казахстанские таеквондисты завоевали еще две медали на ЧМ среди юниоров
5 Августа 2022 10:21

Казахстанские таеквондисты завоевали еще две медали на ЧМ среди юниоров

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - На чемпионата мира среди юниоров в Софии казахстанские таеквондисты отметились еще двумя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию таеквондо.

Обе награды являются бронзовыми. На третью ступень пьедестала поднялись Жавохирхон Исламов (до 55 кг) и Алибек Шайкенов (до 59 кг).

Ранее копилка нашей команды пополнилась двумя серебряными и одной бронзовой медалями.



Фото:kaztkd.kz




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