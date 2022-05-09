9 Мая 2022 07:39

Казахстанские таеквондисты завоевали две бронзовые медали на Сурдлимпиаде

КАШИАС-ДЕ-СУЛ. КАЗИНФОРМ - В городе Кашиас–де-сул в Бразилии проходят XXIV Сурдлимпийские игры. В шестой соревновательный день казахстанские таеквондисты отметились двумя бронзовыми медалями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Казахстанские таэквондисты Аян Абдраш, выступающий в весовой категории 58 кг, и Нурдаулет Жакып, выступающий в весовой категории 68 кг, завоевали третьи места по итогам соревнований.

Среди женщин казахстанская таеквондистка Айжамол Абдикатова в весовой категории 49 кг заняла 5 место на Сурдлимпиаде.

Всего в Сурдлимпийских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 100 стран мира.



