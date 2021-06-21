Казахстанские таеквондисты завоевали девять медалей на турнире в Бейруте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бейруте прошел рейтинговый турнир по таеквондо. Команда Казахстана отличилась девятью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Данные соревнования состоялись сразу же после завершения чемпионата Азии. Казахстанские спортсмены добились успеха, завоевав ряд различных медалей.

«Золото» в активе Самирхона Абубакирова (до 54 килограммов), Аксауле Еркасымовой (свыше 73 килограммов).

Вторыми стали Бауыржан Хасенов (свыше 87 килограммов), Жансель Дениз (до 73 килограммов), Жасурбек Исрайлов (до 58 килограммов), Адлет Базарбаев (до 63 килограммов).

Самат Темирхан (до 54 килограммов), Нурканат Кожахмет (до 74 килограммов), Смайыл Дуйсебай (до 87 килограммов) стали бронзовыми призерами турнира.