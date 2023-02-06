Казахстанские таеквондисты завоевали 4 медали на турнире в ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты завоевали четыре бронзовые медали на международном турнире Fujairah Open, который проходит в городе Фуджейра (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Призерами стали:

- Самирхон Абабакиров (58 кг)

- Шамсат Дюйсенов (63 кг)

- Нурлан Мырзабаев (80 кг)

- Бейбарыс Кабылан (+87 кг)

Турнир продлится до 8 февраля.

Фото: olympic.kz