Казахстанские таеквондисты завоевали 4 медали на турнире в ОАЭ
6 Февраля 2023, 20:48
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты завоевали четыре бронзовые медали на международном турнире Fujairah Open, который проходит в городе Фуджейра (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Призерами стали:
- Самирхон Абабакиров (58 кг)
- Шамсат Дюйсенов (63 кг)
- Нурлан Мырзабаев (80 кг)
- Бейбарыс Кабылан (+87 кг)
Турнир продлится до 8 февраля.
Фото: olympic.kz
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