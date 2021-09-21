Казахстанские таеквондисты выступят на международном турнире в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по таеквондо примет участие в международном турнире, который состоится в Москве (Россия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В России состоится международный рейтинговый турнир «Russian Open 2021» категории G-1. В турнире примут участие и казахстанские атлеты.

Так, на даянге Казахстан представят 14 спортсменов:

Самат Темирхан (54 кг)

Самирхон Абубакиров (58 кг)

Шамсат Дуйсенов (58 кг)

Елдос Исаак (63 кг)

Адилет Базарбаев (63 кг)

Ерасыл Арапбай (68 кг)

Ерасыл Каирбек (68 кг)

Эльдар Биримбай (68 кг)

Бейбарс Джакып (74 кг)

Нурлан Мырзабаев (80 кг)

Нурканат Кожахмет (80 кг)

Рахим Адильханов (87 кг)

Смаил Дуйсебай (87 кг)

Руслан Жапаров (+87 кг)