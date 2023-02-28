Казахстанские таеквондисты стали первыми на турнире в Словении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты успешно выступили на рейтинговом турнире Slovenia Open, который прошел в Любляне (Словения). Об этом передает МИВА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Наши соотечественники в общей сложности завоевали 25 медалей: 5 - «золото», 7 – «серебро» и 13 – «бронза». Это позволило казахстанцам занять первое общекомандное место.