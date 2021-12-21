Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юниорском чемпионате мира по таэквондо, который с 12 по 18 декабря походил в столице Беларуси городе Минске, казахстанские таэквондисты завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Ассоциации таэквондо ITF Казахстана».

По итогам соревнований, в котором приняло участие более 450 спортсменов из 42 стран мира, Казахстан впервые в общекомандном зачёте занял второе место.

«Соревнования проводились по 8 программам в личном и командном разряде. Национальную сборную представляли спортсмены из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Семея, Петропавловска, Уральска, Шымкента, Экибастуза. Наши юниоры победили во всех командных программах - туль (формальные упражнения), спарринг, спецтехника и самооборона. Это уникальный результат в истории казахстанского спорта», - сказал по итогам выступления казахстанских спортсменов главный тренер федерации таэквондо Карагандинской области Валерий Когай.