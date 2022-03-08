Казахстанские таеквондистки заняли третье место на турнире Fajr Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по таеквондо вошла в тройку призеров 32-го международного турнира Fajr Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

В копилке наших девушек одна серебряная и одна бронзовая медали, которые принадлежат Жансель Дениз (до 73 кг) и Амине Нургазыкызы (до 62 кг) соответственно.

Во второй день из четырёх спортсменок две дошли до четвертьфинала: Мария Севостьянова (до 57 кг) и Айгуль Елубай (свыше 73 кг), но путевку за полуфинал обе проиграли местным таеквондисткам.

В итоге команда Казахстана заняла третье общекомандное место.

У Ирана - первое место, на второй позиции - Узбекистан.