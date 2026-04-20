Казахстанские таеквондисты завоевали четыре медали на турнире в Испании

18-19 апреля в испанском городе Аликанте прошел международный турнир по таеквондо WT «Испания оупен». По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Золотой медалью отметился Бейбарыс Каблан (+87 кг), две серебряные медали достались Дамиру Шуленову (74 кг) и Азиму Ниязову (63 кг), и бронзу завоевала Назым Махмутова в весе 73 кг.

В Комитете по делам спорта и физической культуры РК отметили, что всего в турнире приняли участие 550 спортсменов из 66 стран.

