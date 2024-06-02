Казахстанские таеквондисты выиграли золото и 3 серебра

Казахстанские таеквондисты взяли 1 золотую и 3 серебряные награды на чемпионате мира среди военнослужащих (CISM), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Лучшей в весе до 53 кг среди женщин стала Ясмина Нарбаева, которая в финале победила соперницу из Германии (2:1).

В своих финальных поединках уступили Жавохирхон Исламов (58 кг), Аманбол Бегимбетов (63 кг) и Нурай Бауыржанова (49 кг).