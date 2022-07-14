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Казахстанские связисты совершенствуют умения в ходе полевых выходов
14 Июля 2022 19:07

Казахстанские связисты совершенствуют умения в ходе полевых выходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сухопутных войсках РК вблизи пунктов постоянной дислокации проходят полевые занятия с частями и подразделениями войск связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В ходе занятий совершенствуется выучка, слаженность подразделений связи, а также закрепляются навыки офицеров и сержантов в управлении подчиненными подразделениями.

«Полевые занятия проходят в период с 7 по 29 июля текущего года и разделены на четыре этапа. Они предусматривают выход подразделений в районы проведения тренировок с развертыванием полевых узлов, установлением связи с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями», - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

План занятий предусматривает выполнение одиночных и групповых нормативов и учебных задач по организации связи, принятие зачетов, обеспечение всех видов связи в составе узлов связи и пунктов управления.

«На полевых занятиях есть возможность проверить и закрепить полученные в ходе предыдущих этапов обучения знания и навыки личного состава, особенно при выполнении одиночных и групповых нормативов и учебных задач. В данный момент оценку прошли экипажи телеграфных и радиорелейных станций, показавшие хорошие результаты», – рассказал командир войсковой части 41321 майор Ринат Абилтаев.

К полевым занятиям привлечены подразделения связи, пункты фельдъегерско-почтовой связи и узлы связи объединений, соединений и частей Сухопутных войск.


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