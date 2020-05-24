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Казахстанские судьи могут обслуживать международные турниры по настольному теннису
24 Мая 2020 12:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы Международной федерации настольного тенниса (ITTF) High Performance & Development пятерым казахстанским спортивным судьям присвоена международная категория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.
Данил Пак, Руслан Жетубаев ,Тимур Ходжаев, Нурсултан Беков, Максут Абишев успешно прошли онлайн тестирование. Им присвоена международная судейская категория. Это позволит и обяжет более качественно работать на соревнованиях, а также получать приглашения для обслуживания турниров, проходящих под эгидой ITTF.
Ключевые слова: Спорт,
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