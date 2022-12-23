Казахстанские студенты завоевали третье место международного конкурса Huawei

23 Декабря 2022, 14:12

Команда казахстанских студентов заняла III место в региональном финале международного образовательного конкурса Huawei ICT Competition, проходившего в Королевстве Оман 20-22 декабря 2022 г. Конкурс проводится на ежегодной основе компанией Huawei, ведущим производителем информационно–коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств. Команда будет представлять Казахстан в международном финале конкурса, который будет проходить в Китае в 2023 г.

В Казахстане отборочный тур на участие в ICT Competition проходил с 15 сентября по 15 октября 2022 года и охватил 24 университета в 12 городах страны. Заявку на участие подали 1670 студентов. В первом туре (21 октября) приняли участие 500 студентов по трем направлениям: Network, Cloud и Cloud Computing. По его итогам во второй тур (21 ноября) вышли 169 студентов. Топ-10 студентов трека Network получили награды от компании Huawei, в направлении Cloud Computing также были отмечены 5 ведущих студентов.

В Омане Казахстан представляют три лучших студента по направлению Network из университетов МУИТ, КазНУ и АУЭС. В региональном финале приняли участие 15 команд талантливых студентов и их научных консультантов. Команды из 11 стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По две команды выдвинули Саудовская Аравия, Пакистан, Ирак и принимающий Оман, в то время как Иордания, Ливан, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Казахстан представили по одной команде.

«Все, что сейчас происходит в нашей жизни - это частицы цифровой трансформации. Через такие конкурсы, которые проводит наша компания, мы хотим выявить лучшие таланты, дать возможность студентам проявить себя. Именно через такие платформы мы взращиваем лучших специалистов, тех, кто будет драйвить эту трансформацию у нас в стране, — отметила руководитель аппарата генерального директора Фарида Толеубаева. — Я очень рада отметить тот факт, что в этом году трое наших лучших студентов, которые получили призовые места, поедут в Королевство Оман. Компания Huawei показывает вам, что все возможно, и вы можете вместе с нами увидеть мир, открыть для себя что-то новое и получить кросс-культурные коммуникации».

В региональный финал международного конкурса прошли лишь 45 студентов из первоначальных 19 231 участников, представляющих 472 высших учебных заведения со всегоего региона. Победители в различных категориях получат награды, в том числе денежные призы, кубки и сертификаты в знак признания их достижений.