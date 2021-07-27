Казахстанские студенты завоевали семь медалей на Евразийском чемпионате WorldSkills
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь медалей завоевала национальная сборная Казахстана на Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills. Команда, в состав которой вошли лучшие студенты казахстанских колледжей, получила 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
Евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills проходил с 7 июня по 23 июля в формате онлайн. Наши студенты конкурировали со сверстниками из России, Китая, Индии, Ирана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
«Особенностью нынешнего Распределенного Евразийского чемпионата является то, что соорганизаторами чемпионата стали страны-участницы. Они организовали площадки и предоставили необходимое оборудование для конкурсантов. Цель Евразийского чемпионата – получение участниками новых умений, навыков и опыта для их дальнейшего масштабирования в национальных системах подготовки кадров», – отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.
Национальная сборная принимала участие в Евразийском чемпионате по 9 компетенциям. В итоге казахстанские студенты заняли призовые места по 7 направлениям: «Электромонтажные работы», «Графический дизайн», «Парикмахерское искусство», «Малярные и декоративные работы», «Программные решения для бизнеса», «Кондитерское дело» и «Технологии моды».
Участие национальной сборной в Евразийском чемпионате способствует обмену опытом по развитию и продвижению международного движения WorldSkills, дает возможность изучить актуальные мировые тренды в подготовке кадров и оценить конкурентоспособность отечественной системы технического и профессионального образования.
Отметим, WorldSkills – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий и повышение стандартов профессиональной подготовки кадров. Казахстан присоединился к WorldSkills в 2014 году, и с тех пор национальная сборная принимает активное участие в международных соревнованиях. За семь лет Казахстан укрепил позиции в международном рейтинге, продвинувшись с 50-го на 14-е место.
- Новые корпуса пяти школ и детсад построят в Бостандыкском районе Алматы
- Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах по физике и лингвистике
- Еще восемь казахстанских вузов присоединились к акции среди вакцинированных студентов
- Прием документов на присуждение грантов продлен еще на один день - Минобразования
- Более 200 медалей завоевали казахстанские ученики на международных олимпиадах с начала года
- Курсант военного института получил пулевое ранение в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана