Казахстанские студенты вылетели на чемпионат мира в Силиконовую долину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские студенты вылетели на чемпионат мира Enactus World Cup-2018 в Силиконовую долину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанская команда будет представлена 13 участниками, из которых 2 эдвайзера и 11 студентов. Кроме команды Казахстана в соревнованиях примут участие представители еще 35 стран мира.

Студенты Enactus реализуют социально-экономические проекты, которые позволяют людям улучшить их жизни. Преподаватели и бизнесмены-партнеры Enactus направляют студентов и становятся наставниками команд.Студенты презентуют свои проекты в ежегодных соревнованиях, которые оценивают руководители бизнеса. Лучшая команда чемпион получает право участвовать на Мировом Кубке. Турнир продлится с 9 по 11 октября.



Основная идея Enactus заключается в объединении усилий студенческих, академических и бизнес-лидеров для развития предпринимательства, внедрения оригинальных идей, позволяющих повышать экономическую эффективность бизнеса и качество жизни людей. Развитие студенческого предпринимательства позволяет активно вовлекать молодежь в социально-экономическую жизнь и открывает дорогу в малый и средний бизнес. Такая модель успешно используется во всем мире: более 40 лет студенты развивают навыки предпринимательства и становятся успешными бизнес-лидерами. А представители международного бизнеса с большим интересом поддерживают этот проект. Представительства ENACTUS работают в 36 странах, в том числе и Казахстане. В настоящее время насчитывается более 70 000 активных студентов ENACTUS.

Напомним, в прошлом году на ENACTUS WORLD CUP 2017 Казахстан представляла команда Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета из Семея, которая стала победителем национального конкурса среди 50 вузовских команд страны.

В этом году честь страны будут отстаивать студенты КазГЮУ из Астаны.