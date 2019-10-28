Казахстанские студенты сыграли в футбол на турнире в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Анкаре состоялся футбольный турнир среди казахстанских студентов, магистрантов и докторантов, обучающихся в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир организован Посольством Казахстана в Турции в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» и ГодА молодежи.

По информации посольства, в мероприятии приняли участие около 300 казахстанских студентов, магистрантов и докторантов, обучающихся в ведущих университетах городов Анкары, Стамбула, Измира, Бурсы, Кастамону, Конии, Карабука, Кайсери, Сакарии и Эскишехира.





Выступая на открытии турнира, Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы напомнил, что в октябре прошлого года в Послании Главы государства народу Казахстана Президент предложил объявить 2019 год Годом молодежи.

«Государство возлагает на вас большие надежды. Как отметил Елбасы Нурсултан Назарбаев, молодежь является важным фактором конкурентоспособности страны. Сегодня существует конкуренция не только между государствами, но и между людьми. В выигрыше останется только та страна, которая развивает науку и образование, и оказывает поддержку креативной молодежи», - сказал посол.





Также А. Сапарбекулы особо отметил братские отношения казахстанского и турецкого народов и рассказал об инициативе по созданию Молодежного кадрового резерва при Президенте Республики Казахстан.





В соревнованиях приняли участие сборные из Анкары, Кайсери и Стамбула, сборные Измира, Бурсы, Кастамону, Конии, Карабука и Сакарии. В итоге победила команда из Бурсы, второе место заняла команда Военного университета Кара Харп из Анкары, третье место досталось студентам из города Кония.