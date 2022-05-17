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    Казахстанские студенты смогут обучаться в крупнейшем медцентре Нидерландов

    17 Мая 2022, 03:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев посетил крупнейший в Нидерландах медицинский кластер - медцентр Университета имени Эразмуса в Роттердаме, в стенах которого ведутся передовые научно-исследовательские разработки. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом университета была проведена гибридная встреча, где обсуждались перспективы обучения студентов, обмена преподавательским составом и научного сотрудничества в сфере медицины между двумя странами.

    В онлайн-формате приняли участие ректоры пяти крупнейших медицинских вузов РК, руководство международной стипендии «Болашак» и представители Министерства здравоохранения Казахстана. Нидерландскую делегацию возглавил президент медицинского центра Университета имени Эразмуса Штефан Шляйфер.

    По итогам стороны договорились о конкретных шагах по налаживанию обучения казахстанских магистрантов и докторантов в Университете Эразмуса. В качестве перспективы также планируется внедрение программ проведения стажировок для казахстанских специалистов.

    Медицинский центр Университета Эразмус включает в себя медицинскую школу и 3 университетские больницы на 1 тыс. пациентов. Ежегодный бюджет составляет 2 млрд долларов, из которых 306 млн идут на исследовательскую работу и образование. В медцентре работают 14 тыс. сотрудников и получают образование 2,5 тыс. студентов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Вузы Здравоохранение Европа Нидерланды
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