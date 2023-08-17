Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая страна из Центральной Азии – Казахстан – дебютировала в международных гонках «Формула студент». Студенты разработали автомобиль для гонки и выиграли грант на обучение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.



Международный образовательный проект Formula Student был основан SAE (Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров) в 1998 году. Формула Студент» – это студенческий инженерный соревновательный проект, который находится на стыке инженерии и автоспорта. В этом проекте студенты разрабатывают и строят собственные гоночные автомобили, чтобы участвовать в соревнованиях на треке.

«Мы первая в Центральной Азии команда, поучаствовавшая в гонках «Формула студент». До нас с 2014 года Казахстан пытался попасть на эти гонки, но дебют Казахстана состоялся благодаря команде из Университета имени Сулеймана Демиреля. На разработку и производство ушло 4 месяца, так как в нашей стране отсутствовала какая-либо преемственность и базы по гонкам «Формула студент», надо было самим стать первопроходцами в некоторых направлениях. Но с декабря, когда мы приедем с обучения в Тольятти, мы планируем открыть сформированную базу знаний и передавать их следующим поколениям студентов», – сказал капитан команды Елнур Отебай.

По словам капитана команды, перед гонками каждый водитель проходит медицинское освидетельствование и инструктаж. Пилоты не смотря на уровень машины экипированы по последнему слову техники, их камуфляж не горит и спасает от травм так как регламентированы FIA. Болид должен быть построен в соответствии с техническим регламентом проекта, который обновляется каждый год. Для победы участникам команды приходится решать не только конструкторские и технологические задачи, но и финансовыми с кадровыми.

Студентам Факультета Инженерных и Естественных наук удалось получить пять грантов на обучение в школе «Формула студент». Они построили нашу машину с штатом семь человек, а не 60 как принято в других командах.

«Развитие этой отрасли в Казахстане наша главная цель, мы первыми в стране хотим начать разработку уже второго болида на инженерной программе Siemens NX. В этой программе мировые лидеры инженерии строят самолеты, машины и двигатели, собственно, с официальными представителями этой компании мы связались и хотим привести это решение в наш университет. Ближайшие планы – это открытие как минимум одного трека по направлению Инженерное 3D моделирование в университете SDU. Через 10 дней начнется разработка второго болида уже совсем другого высшего уровня, а для этого нам нужно 17 млн тенге», – отметил капитан команды Елнур Отебай.