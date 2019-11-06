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Казахстанские студенты посетили Европейский парламент

6 Ноября 2019 22:24
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Казахстанские студенты посетили Европейский парламент

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Руководитель делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии, депутат ЕП Фульвио Мартушелло в среду организовал экскурсию по зданию Европарламента для казахстанских студентов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе 3-часовой экскурсии сотрудники офиса Ф. Мартушелло познакомили наших ребят, обучающихся в ведущих вузах Бельгии, с историей Европейского парламента, его составом, структурой и организацией работы депутатов.

Казахстанцы посетили зал пленарных заседаний, конференц-залы, где проходят заседания комитетов Европарламента, парламентскую библиотеку и телевизионную студию.

В рамках визита студенты имели возможность пообщаться с депутатами из недавно созданной неформальной Группы друзей Казахстана.

Сам Фульвио Мартушелло, избранный в Европарламент от Италии, прошлым вечером принимал наших ребят и дипломатов посольства в Бельгии у себя дома.

Приглашение от евродепутата стало хорошей возможностью посмотреть трансляцию футбольного матча его любимой команды «Наполи» с австрийским «Зальцбургом».

Глава делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии, представляющий самую влиятельную политическую группу ЕП «Европейскую народную партию», угощал казахстанских студентов пиццей и итальянскими деликатесами.

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Ключевые слова: Образование, Евросоюз, Молодежь,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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