Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Казахстанские студенты получили возможность работать в компании Amazon

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Марта 2023, 19:36
Казахстанские студенты получили возможность работать в компании Amazon Фото: cdn.rt.emap.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские студенты первыми в мире получили возможность работать над большим международным проектом корпорации Amazon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Проект OpenSearch Amazon будет реализован в рамках подписанного меморандума между Министерством науки и высшего образования РК и компанией Amazon.

В конце прошлого года МНВО РК и компания Amazon подписали меморандум о перспективном сотрудничестве в области высшего образования и расширения возможностей студентов по приобретению навыков, необходимых для внедрения инноваций в процессе обучения и начала своей карьеры.

На днях в Казахстане в рамках подписанного соглашения стартовала пилотная программа College Contributor initiative, где студенты казахстанских вузов первыми среди международной аудитории компании Amazon примут участие в работе над проектом с открытым исходным кодом OpenSearch Amazon.


Наука   Связь, ТВ, IT   Миннауки и высшего образования РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области