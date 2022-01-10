Казахстанские студенты, оставшиеся в общежитиях, обеспечены продуктами необходимыми товарами - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Администрации казахстанских вузов обеспечивают студентов продуктами питания и товарами первой необходимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

При этом, отметим, что студенты в настоящее время находятся на зимних каникулах. В общежитиях вузов по всей стране сейчас осталось очень малое количество студентов, а именно 4% от общего числа или около 6 тысяч студентов.

При этом, большая часть студентов, проживающих в эти дни в общежитиях мегаполисов - это иностранцы и студенты из отдаленных регионов.

Все эти дни руководством вузов были реализованы комплексные меры для обеспечения безопасности. Также для того, чтобы оставшиеся в общежитиях студенты были обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости в условиях ЧП, в общежития был осуществлен подвоз продуктов и товаров, а также предметов первой необходимости.

Сейчас руководством вузов сформирован резерв продуктов питания на несколько дней.

Работают телефоны горячей линии:

8-7172-74-16-24,

8-7172-74-20-67,

8-7172-74-23-52.