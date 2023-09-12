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    17:50, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские студенты могут принять участие в проекте Amazon

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские студенты могут принять участие в проекте Amazon - Opensearch. Участники проекта будут работать с инженерами Amazon, оттачивая свои технические навыки и расширяя свое портфолио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Обучение в рамках меморандума с Amazon Development Center U.S. рассчитано на 10 недель в онлайн формате.

    Проект OpenSearch представляет инициативу разработчиков с открытым исходным кодом (OSCI) «Aerial Balloon Express», который позволит участникам получить наставничество от опытных инженеров в благоприятной и инклюзивной среде. Данный опыт будет способствовать обучению и сотрудничеству со студентами со всего мира.

    В марте Amazon запустила пилотную программу College Contributor Initiative (CCI), которая позволила 400 казахстанским студентам получить менторство и вносить вклад кода в OpenSource проект OpenSearch Project. Высокое качество технического образования казахстанских студентов убедило Amazon открыть программу и для студентов из США. Казахстанские студенты стали пионерами, открывшими данную программу и для студентов из Гарварда и Стэнфорда.

    OSCI не только поможет развить технические навыки студентов, но также позволит общаться и вступить в международные команды с ведущими вузами мира.

    Желающим принять участие в проекте необходимо подать заявку до 18 сентября текущего года по ссылке.

    Напомним, Amazon - это американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.


    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Наука
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