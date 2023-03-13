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Казахстанские студенты берут за рубежом кредиты и не оплачивают – МИД РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Марта 2023, 17:10
Казахстанские студенты берут за рубежом кредиты и не оплачивают – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал введение дополнительных консультаций при выдаче Шенгенской визы казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значит, наши граждане дают повод за рубежом. Некоторые наши граждане, посещая страны Шенгена, при аренде автомобилей не оплачивают штрафы, уезжают из этой страны. Естественно, это все копится. Бывают и другие правонарушения. Когда едешь в чужую страну, необходимо соблюдать ее правила и законы. Студенты берут кредиты, не оплачивают их и уезжают», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Как сообщалось ранее, механизм получения казахстанцами шенгенской визы претерпит изменения. «В рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, где гражданам отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы», - сказал А. Смадияров.


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