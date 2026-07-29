Казахстанские студенты создали ИИ-платформу, которая поможет педагогам улучшать уроки

Студенты разработали цифровую платформу AI-Lesson Study, которая с помощью технологий искусственного интеллекта помогает педагогам планировать уроки, анализировать образовательный процесс и совершенствовать методику преподавания, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Проект реализован студентами Казахского национального женского педагогического университета в рамках программы AI-Sana на базе технопарка Digital Lady.

Научно-методическое сопровождение разработки обеспечили инженер-программист Рамазан Байсултан и руководитель исследования Lesson Study Ляззат Рсалина.

В основу платформы лег педагогический подход Lesson Study, направленный на повышение качества обучения через совместное планирование уроков, наблюдение за образовательным процессом и анализ результатов. Методика, зародившаяся в Японии в XIX веке, сегодня применяется в образовательных системах США, Сингапура, Великобритании и других стран. В Казахстане Lesson Study используется с 2012 года.

Разработанная платформа AI-Lesson Study призвана упростить исследовательскую деятельность будущих педагогов и учителей, использующих методологию Lesson Study. Система позволяет цифровизировать основные этапы исследования — от подготовки урока и наблюдения за учащимися до анализа результатов и рефлексии.

Фото: Министерство науки и высшего образования.РК

Платформа включает персональный кабинет исследователя, инструменты искусственного интеллекта, базу методических материалов и форум для обсуждения исследовательских вопросов.

По словам разработчиков, работа над проектом позволила студентам получить практический опыт создания цифровых образовательных решений с применением технологий искусственного интеллекта. В дальнейшем планируется расширить функционал платформы, провести ее апробацию в организациях образования и внедрить в практику школьных педагогов.

Поддержку проекту оказал технопарк Digital Lady — инновационная площадка, объединяющая педагогику, науку и цифровые технологии. Здесь работают современные лаборатории Apple Class, 3D Lab и лаборатория атомной и ядерной физики, создающие возможности для разработки и тестирования новых образовательных решений.