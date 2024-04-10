Казахстанские студенты приняли участие в соревнованиях по международному праву в Вашингтоне

Студенты казахстанского Университета Нархоз продемонстрировали отличные знания и навыки в престижном соревновании по международному праву «The P.C.Jessup International Law Moot Court Competition» в Вашингтоне, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

С 30 марта по 6 апреля прошли ежегодные международные раунды самого крупного в мире соревнования по игровым судебным процессам, в котором приняли участие команды школ права из более чем 150 стран.

Состязание состоит из двух этапов: письменного (подготовка меморандумов за истца и ответчика) и устного (имитация судебного процесса между вымышленными государствами по модели Международного суда ООН).

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Директор Школы права и государственного управления Университета Нархоз, доктор юридических наук, профессор Талгат Сарсенбаев отметил, что соревнование «The P.C.Jessup Moot Court Competition» является крупнейшим в мире в области права, история которого насчитывает уже более 60 лет.

Команда Университета Нархоз впервые приняла участие в этом соревновании, но несмотря на это ей удалось выиграть в номинации «Лучший меморандум» среди отечественных команд, что дало ей право представлять Казахстан на международном уровне в качестве «Exhibition team» («Выставочная команда»).

Соревнования оцениваются действующими авторитетными юристами, адвокатами, судьями международных арбитражей и верховных судов.

Фото: из архива Талгата Сарсенбаева

Участие в муткорте (от англ. «moot court» – «игровой суд») такого масштаба – это колоссальная возможность для наших студентов обрести и улучшить навыки юридического анализа, письма, публичных выступлений и аргументации. Более того, соревнуясь с командами со всего мира, наши студенты развивают «софт скилы» – знакомятся и общаются с представителями совершенно разных культур, учатся вести переговоры и заводить полезные и приятные знакомства.

- Участие нашей команды показывает, что те навыки и знания, которые студенты обретают в стенах Университета Нархоз, качественны и достаточны для представления нашей страны на мировом уровне, – отметил Талгат Сарсенбаев.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Тренер команды Университета Нархоз по игровым судебным процессам Айым Акылбай рассказала, что команда состоит из двух спикеров: Мадины Молдабаевой (студентка 4 курса по специальности юриспруденция) и Динмухамеда Актай (студент 3 курса казахского отделения факультета юриспруденции) и двух офкаунселов: Ильи Машинского (2 курс по специальности международное право) и Камилы Мухаметхановой (2 курс факультета международных отношений).

Фото: из архива Талгата Сарсенбаева

Команда начала подготовку к состязанию осенью прошлого года, затратив огромное количество времени и сил на юридическое исследование и анализ, выработку позиций истца и ответчика, составление аргументов, контраргументов, оформления меморандумов по мировым стандартам и на тренировку устных выступлений.

На национальном этапе команда Университета Нархоз получила очень высокие баллы, выиграв в номинации «Лучший меморандум» среди команд Казахстана. Меморандумы оценивались группой независимых международных судей. Также по результатам устного этапа, наша команда одержала победу в трех из четырех отборочных раундов, и в финале заняла второе место.

Поскольку только победитель получает право представлять страну на международных раундах, команда Нархоза не смогла продолжить участие в основных соревнованиях, но благодаря победе в письменном этапе получила право выступать в качестве «Exhibition team» в Вашингтоне.

В столице США команда приняла участие в четырех раундах против представителей двух университетов из Филиппин, а также вузов Италии и США.