Казахстанские студенты победили в глобальном конкурсе Huawei ICT Competition

Студенты из Казахстана стали лучшими на восьмом ежегодном конкурсе Huawei ICT Competition, одержав победу в двух ключевых направлениях: Cloud и Computing. Этот успех подтверждает высокий уровень компетентности казахстанских студентов и их готовность к профессиональным вызовам в сфере ИКТ. В этом году в конкурсе приняли участие рекордное количество участников из свыше 90 стран — более 170 000 студентов из 2 000+ университетов, что свидетельствует о растущей важности ИКТ-навыков в быстро меняющемся цифровом ландшафте, передает агентство Kazinform.

В направлении Computing Track победила команда Утебай Оралбая, студента 4 курса Факультет науки и технологии Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова и Жилякова Николая, студента 4 курса Института автоматизации и информационных технологий АУЭС. В направлении Cloud Track первенство завоевала команда студентов 4 курса Факультета информационных технологий КазНУ им. аль-Фараби Молдахметова Дидара и Бегайдаровой Аиды, а также студентки 4 курса Факультета информационных технологий СДУ Бекзады Уштай.

Фото: Huawei

- Конкурс Huawei ICT Competition подчеркивает непоколебимую приверженность компании Huawei развитию талантов в сфере ИКТ, внедрению инноваций и ускорению преобразований в сфере образования с помощью технологических партнерств по всему миру. Регион Ближнего Востока и Центральной Азии может похвастаться большим количеством талантов, и я уверен, что команды-участницы преуспеют в глобальном соревновании. Они готовы стать будущими лидерами, которые будут способствовать цифровым преобразованиям в своих странах и сыграют решающую роль в формировании формирующейся цифровой экономики региона, — отметил Стивен Йи, старший вице-президент Huawei и президент подразделения Huawei в Ближневосточном и Центрально-Азиатском регионах.

В рамках глобального финала Huawei ICT Competition 2023-2024 также прошел Первый глобальный MVI-форум Huawei ICT Academy, который собрал 24 MVI-специалиста и более 150 инструкторов из 50 стран мира. Форум MVI (Most Valuable Instructor) - это профессиональная платформа для обмена опытом и экспертизы среди лучших преподавателей всего мира, нацеленная на демонстрацию их высокого уровня компетентности и значительного вклада в развитие юных талантов.

Фото: Huawei

Особое признание на данном форуме получил Темирлан Жаксалыков, отечественный преподаватель Казахстанско-Британского технического университета. За свой вклад в обучение и подготовку студентов он был награжден сертификатом MVI, что подчеркивает высокий уровень профессионализма и преподавательских навыков казахстанских специалистов.

Участие студентов из Казахстана в таком престижном международном конкурсе, как Huawei ICT Competition, является важным шагом в развитии ИКТ-образования в стране. Оно способствует не только повышению уровня подготовки специалистов, но и укреплению позиций Казахстана на мировой арене. Победа в конкурсе открывает новые возможности для студентов, включая международное признание, профессиональные контакты и перспективы трудоустройства в ведущих мировых компаниях.

Фото: Huawei

Huawei ICT Competition является одной из крупнейших и наиболее престижных международных образовательных платформ в сфере ИКТ. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых студентов, которые могут внести значительный вклад в развитие цифровой экономики своих стран. Huawei ICT Competition также способствует обмену знаниями и культурному взаимодействию между участниками из разных стран, что способствует созданию глобального сообщества ИКТ-специалистов.

Казахстанские студенты победили в глобальном конкурсе Huawei ICT Competition, обогнав более 170 000 студентов из свыше 90 стран. Huawei ICT Competition - одна из крупнейших и наиболее престижных международных образовательных платформ в сфере ИКТ.

Студент Yessenov University Утебай Оралбай и студент АУЭС Николай Жиляков стали лучшими в направлении Computing Track. Команда студентов КазНУ Дидара Молдахметова и Аиды Бегайдаровой и студентки СДУ Бекзады Үштай победили в направлении Cloud Track.