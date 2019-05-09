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Казахстанские стрелки завоевали пять медалей на турнире в Германии

9 Мая 2019 19:46 186
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Казахстанские стрелки завоевали пять медалей на турнире в Германии

ГАННОВЕР. КАЗИНФОРМ - В Ганновере (Германия) в эти дни проходит международный турнир по пулевой стрельбе. Первыми результатами казахстанской команды стали пять медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В стрельбе из пистолета на 50 метров бронзовой наградой отметился Владимир Исаченко. В свою очередь Юрий Юрков стал вторым в стрельбе из винтовки на 50 метров.

Еще три награды завоевали юниоры. На вторую ступень пьедестала поднялся Ярослав Махнев, успешно выступивший в стрельбе из пистолета на 10 метров. В стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров) Никита Чирюкин завоевал «серебро».

В командных соревнованиях Эльдар Иманкулов, Никита Чирюкин и Ярослав Махнев стали вторыми.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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