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    13:06, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские стрелки завоевали две медали на турнире в Италии

    Казахстанские стрелки завоевали две медали на турнире в Италии
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевали две медали на крупном международном турнире в Тоди (Италия), передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На первую ступень пьедестала поднялся Викторя Хасянов. Он стал лучшим в дисциплине «трап».

    В «ските» среди смешанных команда Эдуард Ещенко и Диана Сабекова завершили выступление с бронзовой наградой.

    Турнир продлится до 9 июня.

    Эдуард Ещенко ранее квалифицировался на Олимпийские игры-2024.

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана Стендовая стрельба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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