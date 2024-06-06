Казахстанские стрелки завоевали две медали на турнире в Италии

Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевали две медали на крупном международном турнире в Тоди (Италия), передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На первую ступень пьедестала поднялся Викторя Хасянов. Он стал лучшим в дисциплине «трап».

В «ските» среди смешанных команда Эдуард Ещенко и Диана Сабекова завершили выступление с бронзовой наградой.

Турнир продлится до 9 июня.

Эдуард Ещенко ранее квалифицировался на Олимпийские игры-2024.