13:06, 06 Июнь 2024 | GMT +6
Казахстанские стрелки завоевали две медали на турнире в Италии
Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевали две медали на крупном международном турнире в Тоди (Италия), передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
На первую ступень пьедестала поднялся Викторя Хасянов. Он стал лучшим в дисциплине «трап».
В «ските» среди смешанных команда Эдуард Ещенко и Диана Сабекова завершили выступление с бронзовой наградой.
Турнир продлится до 9 июня.
Эдуард Ещенко ранее квалифицировался на Олимпийские игры-2024.