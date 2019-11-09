Казахстанские стрелки завоевали два «золота» на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал две золотые медали за день на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Дохе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Успеха добился Никита Чирюкин. В юниорских соревнованиях по стрельбе из пистолета (25 метров) спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала. Второе место занял Гунхек Ли из Южной Кореи. Бронзовую медаль завоевал Харш Гупта, представляющий Индию.

Ранее первым местом отметился Константин Малиновский. Он стал первым в соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров, лежа). Малиновский в споре за золотую награду опередил китайцев Гана Лю (второе место) и Сяньмяо Ли (третье место). Добавим, в рамках ЧА по спортивной стрельбе Сарсенкуль Рысбекова в трапе (стендовая стрельба) завоевала олимпийскую лицензию и серебряную медаль. В этом же виде программы, в командных соревнованиях, казахстанки поднялись на первую ступень пьедестала.