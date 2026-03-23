РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:28, 23 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанские стрелки выступят на этапе Кубка мира в Марокко

    25 марта в Танжере стартует этап Кубка мира по стендовой стрельбе, в котором сборная Казахстана постарается закрепиться и продолжить выступление в новом сезоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.

    Казахстанские стрелки
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    С выступлением в Марокко отправятся 13 казахстанских спортсменов: Алишер Айсалбаев, Максим Бедарев, Элеонора Ибрагимова, Ольга Хайлова, Александр Мухамедиев, Асем Орынбай, Илья Пеньков, Зоя Кравченко, Марк Почивалов, Анастасия Прилепина, Адель Садакбаева, Наргиза Сарманова и Артем Седельников.

    2026 год начался для казахстанских стрелков с хороших результатов. На чемпионате Азии в Дохе отечественная команда заняла первое место в общем зачете, продемонстрировав высокий уровень и хорошую подготовку.

    Предстоящая главная задача казахстанских спортсменов — закрепить этот успех на мировом уровне. Казахстанская команда намерена побороться за высокие места и подтвердить свой конкурентный потенциал.

    Напомним, ранее 18 медалей завоевали казахстанские стрелки на Играх СНГ. Также сообщалось, что женская национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука, завоевавшая первую в истории медаль чемпионата мира, была удостоена государственных наград.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стендовая стрельба Чемпионат мира
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор
    Сейчас читают