Казахстанские стрелки выступят на этапе Кубка мира в Марокко

С выступлением в Марокко отправятся 13 казахстанских спортсменов: Алишер Айсалбаев, Максим Бедарев, Элеонора Ибрагимова, Ольга Хайлова, Александр Мухамедиев, Асем Орынбай, Илья Пеньков, Зоя Кравченко, Марк Почивалов, Анастасия Прилепина, Адель Садакбаева, Наргиза Сарманова и Артем Седельников.

2026 год начался для казахстанских стрелков с хороших результатов. На чемпионате Азии в Дохе отечественная команда заняла первое место в общем зачете, продемонстрировав высокий уровень и хорошую подготовку.

Предстоящая главная задача казахстанских спортсменов — закрепить этот успех на мировом уровне. Казахстанская команда намерена побороться за высокие места и подтвердить свой конкурентный потенциал.

Напомним, ранее 18 медалей завоевали казахстанские стрелки на Играх СНГ. Также сообщалось, что женская национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука, завоевавшая первую в истории медаль чемпионата мира, была удостоена государственных наград.