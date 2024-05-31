21:19, 30 Май 2024 | GMT +6
Казахстанские стрелки выступят на этапе Кубка мира в Германии
Команда Казахстана по пулевой стрельбе примет участие в этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Мировой турнир пройдет с 31 мая по 7 июня.
Казахстан на ЭКМ представят Александра Ле, Ислам Сатпаев,Арина Алтухова, София Шульженко, Матвей Тимофеев, Елизавета Безрукова, Константин Малиновский, Никита Шахторин, Кирилл Цуканов, Руслан Юнусметов, Анастасия Шлущенко, Ирина Юнусметова,Валерий Рахимжан, Валерия Попелова, Эльдар Иманкулов, Никита Чирюкиин, Малика Сейил.