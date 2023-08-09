Казахстанские стрелки из пистолета стали бронзовыми призерами Игр стран СНГ

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко в Минске продолжаются соревнования по пулевой стрельбе в рамках II Игр стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Программу 9 августа продолжила квалификация индивидуального турнира у юниоров в стрельбе из малокалиберного пистолета, по итогам которой определились призеры командного первенства.

Белорусы Владимир Шолохов, Павел Муравьев и Никита Коваленок набрали на троих 1667 баллов и завоевали «серебро». Золотые медали с результатом 1693 очка выиграли российские стрелки, «бронза» досталась спортсменам из Казахстана (1613).