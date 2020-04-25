Казахстанские спутники ведут мониторинг паводка в Северном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для специалистов АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», которые заведуют эксплуатацией спутников дистанционного зондирования Земли(ДЗЗ), наступила напряженная пора. Космический мониторинг и паводки в 2020 году. Каковы результаты? Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала начальник управления мониторинга ЧС и природных ресурсов АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», кандидат географических наук, Ph.D Гульжиян Кабдулова.

Гульжиян Аюповна, как построен космический мониторинг в таких чрезвычайных ситуациях?

- Специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» работают на основе геоинформационных систем для проведения космического мониторинга для КЧС МВД РК и его территориальных подразделений с предоставлением им доступа к космическим снимкам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и анализу чрезвычайных ситуаций в паводковый период. На геосервисе www.kchs.gharysh.kz ежедневно, два раза в сутки, предоставляются космические снимки для оценки схода снежного покрова и паводковой ситуации. В ходе подготовки к паводковому периоду на геосервис КЧС МВД РК был загружен слой с населенными пунктами с возможной угрозой подтопления на текущий год с наименованием, причиной и статусом угрозы.

Доступ к геосервису имеют КЧС МВД РК и его территориальные подразделения. На геосервисе данные не просто отображаются как картинка для визуализации, но и содержат всю атрибутивную информацию: площади затопления, в долине какой реки, возле какого поселка, можно посмотреть расстояния до населенных пунктов, дорог, важных обьектов инфраструктуры. Кстати, такой геосервис существует уже два года и с каждым годом мы, по запросу КЧС МВД РК, совершенствуем его.

- В каком регионе сейчас наиболее острая ситуация по паводкам?

- По заявке Комитета ЧС МВД РК сейчас мы ежедневно мониторим из космоса ситуацию с паводками в Северо-Казахстанской области. Из-за обильных снежных осадков на севере страны в начале апреля началось половодье. Избыток талой воды в Сергеевском водохранилище 11-12 апреля способствовал обильному сбросу воды в русло реки Есиль на территории Северо-Казахстанской области. И вот с того момента, с 11 апреля 2020 года, специалисты отдела ЧС нашего управления по запросу управления по мобилизационной подготовке и гражданской защиты акимата Северо-Казахстанской области в оперативном режиме передают обработанные космические снимки для анализа ситуации в регионе.

На текущий период времени площадь затопления на реке Есиль составляет 43 991,95 га. На снимках затопления видно, как космический мониторинг позволяет оперативно и на больших территориях, несколько раз в сутки, показывать реальную картину с паводками. Кстати, хотелось бы отметить, что ДЧС Северо-Казахстанской области оперативно пользуется данными наших геосервисов, тем самым сокращается время на передачу, переписку и другие виды деятельности, что очень влияет на результат.

- Каков же эффект?

- Космические снимки позволили оперативно определить места подтопления для последующех действий районных исполнительных органов. Сотрудники ЧС, службы региона выехали на местность, проводят оценку ущерба от наводнений. И самое главное- это возможность оперативного сотрудничества с подразделениями КЧС МВД РК, которые в силу своих полномочий работают именно для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мы всегда на связи и вместе с ними осознаем ответственность и важность нашей работы при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, своевременность реагирования на них. Наша задача – обеспечить максимально эффективное применения данных дистанционного зондирования Земли, современных космических технологий для охраны окружающей среды, защиты и безопасности жизни людей.



