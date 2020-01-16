Казахстанские спутники ДЗЗ запечатлели пожары в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения KazEOSat-2 запечатлел дымовой шлейф пожаров, которыми до сих пор охвачена Австралия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Казинформу директор центра ДЗЗ АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Айдар Куатбаев, космические снимки чрезвычайной ситуации в Австралии казахстанские специалисты сделали по собственной инициативе.

«Мы разместили снимки на портале компании и в социальных сетях для открытого доступа, возможно, они пригодятся для работы», - отметил он.

Как известно, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведет эксплуатацию двух спутников ДЗЗ высокого (1м) и среднего (6,5 м) пространственного разрешений с наземного комплекса управления в Национальном космическом центре.





Снимки пожаров в Австралии с борта Международной космической станции сделал космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка. Снимки были также размещены в социальных сетях. Как сообщил коллега российского космонавта - астронавт Лука Пармитано, «никто из членов экипажа МКС никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах...»





По информации мировых СМИ, Федеральное правительство Австралии выделит 50 миллионов австралийских долларов (около 35 миллионов долларов США) на восстановление дикой природы континента после масштабных лесных пожаров.





Ранее сообщалось, что более миллиарда животных стали жертвами лесных пожаров, которые с октября бушуют в Австралии. Огонь уничтожил более 8,5 миллиона гектаров леса, более 4000 особей крупного рогатого скота и овец, около 2000 жилых домов. В огне погибли 25 человек. В воздухе штата Южный Уэльс зарегистрировано рекордное количество углекислого газа за всю историю наблюдений.