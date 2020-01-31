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Казахстанские спутники ДЗЗ запечатлели обезвоженную Венецию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сделали космические снимки Венеции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На своей странице в Facebook компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», которая ведет эксплуатацию двух казахстанских спутников ДЗЗ, разместила два снимка Венеции 2014 и 2020 годов.
«Не успела Венеция оправиться от наводнений, как на город обрушился очередной катаклизм. Спустя несколько недель после сильного наводнения в Венеции практически пересохли каналы. Как сообщают западные издания, в результате отлива уровень воды там опустился на полметра ниже уровня моря. Сейчас каналы больше похожи на грязевые траншеи, в городе затруднено движение», - гласит подпись под снимками.
Специалисты компании предлагают читателям взглянуть на Землю из космоса и сравнить снимки, сделанные спутниками ДЗЗ высокого пространственного разрешения KazEOSat-1 и среднего разрешения KazEOSat-2, запечатлевшими Венецию в 2014 и 2020 году соответственно.
По последней информации, комплекс защитных сооружений в лагуне Венеции может быть введен в строй 30 июня 2020 года. Дамбу предполагается задействовать при подъеме воды выше уровня 140 см.
Казахстанская космическая система ДЗЗ, которая обеспечила неплохие результаты космического мониторинга на территории страны в 2019 году, может при необходимости вести космическую съемку любого уголка нашей Земли.
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