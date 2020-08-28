Казахстанские спутники ДЗЗ ведут мониторинг пожара в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 августа на территории Атырауской области начался пожар, переходящий на территорию Государственного природного резервата (ГПР) «Акжайык». Специалисты АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» с первого дня чрезвычайного происшествия ведут космический мониторинг пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира Атырауской области, причиной пожара является поджог травостоя на территории сельского округа данной области.

По результатам мониторинга снимков за 23-26 августа было обнаружено, что пожар охватил территорию общей площадью 3 625,1 га. Площадь выгоревшего участка на территории ГПР «Акжайык» составляет 189,1 га. Воздействию подверглись выдела №4,5,6,8 46 квартала.

«Обработанные нашими специалистами снимки показывают, что с 24 по 26 августа площадь пожара увеличилась на 1037,1 га. На текущий момент пожар остается активным, последние термальные точки зафиксированы в 05:18 утра по времени г. Нур-Султан 27 августа», - сообщил инженер отдела ЧС управления мониторинга ЧС и природных ресурсов департамента пространственных данных АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Манар Касеинов.

Специалисты отдела ЧС продолжают проводить мониторинг данного антропогенного явления и поддерживают непрерывную связь с представителями госорганов Атырауской области и ГПР «Акжайык».



