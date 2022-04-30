РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:35, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские спринтеры победили в Большом призе Афинского трека

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спринтеры завоевали медали в «Большом призе Афинского трека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

    Соревнование прошло 28 апреля в насыщенном формате - три дисциплины в один день. Наши спортсмены смогли выиграть «золото» в командном спринте.

    На старт в этой дисциплине вышли Сергей Пономарев, Андрей Чугай, Дмитрий Резанов и Александр Сафаров.

    Сергей Пономарев завоевал «золото» в кейрине, а Андрей Чугай в этой же гонке занял второе место.

    Также Дмитрий Резанов и Сергей Пономарев разделили 2 и 3 места, соответственно, в индивидуальном спринте.

    Всего в «Большом призе Афинского трека» приняли участие спортсмены из 10 стран.


    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!