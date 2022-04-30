Казахстанские спринтеры победили в Большом призе Афинского трека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спринтеры завоевали медали в «Большом призе Афинского трека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

Соревнование прошло 28 апреля в насыщенном формате - три дисциплины в один день. Наши спортсмены смогли выиграть «золото» в командном спринте.

На старт в этой дисциплине вышли Сергей Пономарев, Андрей Чугай, Дмитрий Резанов и Александр Сафаров.

Сергей Пономарев завоевал «золото» в кейрине, а Андрей Чугай в этой же гонке занял второе место.

Также Дмитрий Резанов и Сергей Пономарев разделили 2 и 3 места, соответственно, в индивидуальном спринте.

Всего в «Большом призе Афинского трека» приняли участие спортсмены из 10 стран.