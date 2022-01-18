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Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на Олимпиаду в Пекине

18 Января 2022 20:27
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Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на Олимпиаду в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 января завершились все квалификационные и рейтинговые соревнования и на сегодня распределено большинство лицензий пекинской Олимпиады. Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта. МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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30 лицензий – в лыжных гонках. Девять лицензий завоёваны во фристайле, в том числе 5 – в дисциплине могул, 4 – в акробатике. 12 путёвок у казахстанских конькобежцев, столько же у биатлона. В шорт-треке у Казахстана девять лицензий. Четыре лицензии у нашей страны в горнолыжном спорте и столько же - в прыжках на лыжах с трамплина, а также две лицензии у казахстанской команды по лыжному двоеборью.

В состав олимпийской команды на сегодня вошли 32 спортсмена. Это не окончательные данные - НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в некоторых видах, таких как биатлон, лыжные гонки, могул и акробатика. Полные списки участников Олимпиады будут обнародованы после 20 января.

Сегодня, 18 января, министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание о ходе подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм.

Министр обозначил ряд задач, стоящих перед сборной страны на предстоящей зимней Олимпиаде.

«В сложившихся непростых для страны условиях, включая рост заболеваемости коронавирусом, мы ставим задачу достойного выступления наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде – без допингов, без скандалов. Конечно, каждый спортсмен стремится к высшему для себя достижению – олимпийской медали. И мы будем рады любому успеху наших олимпийцев. Все возможное государство для этого сделало: профинансированы подготовка спортсменов, качественный тренировочный процесс, сборы и участие в квалификационных соревнованиях», - отметил министр культуры и спорта.


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#Спорт   #Олимпиада  
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