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Казахстанские спортсмены выступят на Гран-при по таеквондо в Манчестере
16 Октября 2022, 13:20

Казахстанские спортсмены выступят на Гран-при по таеквондо в Манчестере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Манчестере пройдет третий этап серии Гран-при по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

На международном турнире, который пройдет с 21 по 23 октября, Казахстан представят два спортсмена: Жансель Дениз (67 кг) и Руслан Жапаров (80 кг).

На данном этапе в восьми олимпийских весовых категориях за медали и рейтинговые очки будут бороться 256 спортсменов из 61 страны.


Фото: olympic.kz

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