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Казахстанские спортсмены выступили на Кубке мира в Польше

13 Ноября 2021 21:31
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Казахстанские спортсмены выступили на Кубке мира в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Томашув-Мазовеецки (Польша) продолжается Кубок мира по конькобежному спорту. В рамках турнира выступили спортсмены из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Екатерина Айдова выступила в дивизионе B на дистанции 500 метров. Спортсменка заняла четвертое место — 39,062 (+0,43). На 1000 метров она оказалась лучшей — 1:17,194.

Сразу четыре казахстанца выступили в дивизионе В на дистанции 1500 метров. Лучший результат среди них показал Дмитрий Морозов, расположившийся на 17 месте с результатом 1:49,574 (+2,23), 23 — Денис Кузин (+3,26), 26 — Виталий Щиголев (+3,51) и 33 стал Демьян Гаврилов (+4,07).

Также Морозов оказался на восьмой строчке в масс-финале дивизиона В (8:01,110).

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#Спорт   #Польша  
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