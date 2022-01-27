Казахстанские спортсмены вылетают на Олимпиаду-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 января казахстанская делегация отправится на зимние Олимпийские игры в Пекине. Все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в закрытых карантинных зонах, где проводили заключительные этапы подготовки к главным стартам четырёхлетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Олимпийского национального комитета.

Специальные рейсы авиакомпании «Air Astana» из Нур-Султана в Алматы, и из Алматы в Пекин организованы с соблюдением всех мер безопасности. Карантин и многочисленные тесты на COVID-19 прошли и все члены экипажа, работающие на рейсах для олимпийской команды, и сотрудники наземных служб аэропортов - всего 127 человек.

Как сообщили в департаменте по спортивной медицине и антидопингу НОК, перед авиаперелётом в городах Нур-Султан и Алматы были разработаны и использованы специальные протоколы и алгоритмы профилактики для авиаперсонала.

«Сейчас самое главное для нас – быстро и безопасно доставить команду на место соревнований, обеспечить её всем необходимым, защитить её здоровье чтобы в рядах атлетов и тренеров не было заболевших. Это сложная работа, мы долго планировали логистику, старались свести к минимуму все риски. На НОК и на тех, кто сотрудничает с нами лежит большая ответственность, потому что к олимпийцам приковано внимание всей страны. Благодаря поддержке Главы государства и правительства, все процессы прошли согласно установленному регламенту», – сказал генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Андрей Крюков, который от имени олимпийской делегации поблагодарил за помощь в организации всех необходимых мер задействованные структуры, а также национальный авиаперевозчик «Air Astana».

Отметим, что для олимпийской команды были специально приготовлен борт авиакомпании, в которых предусмотрены все меры безопасности.

Работники наземных служб сдавали два теста на вирус. Во время проверок, у троих человек в Нур-Султане и шести в Алматы выявлен КВИ, носителей вируса изолировали. Члены экипажей: пилоты и бортпроводники подверглись ещё более тщательному медицинскому наблюдению: недельная изоляция и четыре теста – за 96, 72, 24 часа и за 2 часа до рейса.

По словам руководителя департамента по спортивной медицине и антидопингу НОК Лауры Укбеновой, по прилету в Пекин всех прибывающих участников Игр ожидает сложный процесс проверки, предпринятый принимающей стороной в рамках антиковидных мер.

«В Китай вместе с олимпийцами отправляются спортивные врачи, которые будут вести профилактику вирусных инфекций. Обязательные условия для участников Игр – карантин перед вылетом, ежедневная сдача тестов на вирус, использование мобильного приложения, которое отслеживает геолокацию. Всё это описано в руководстве, «плейбуке», которому должны следовать все члены делегации, – рассказала Лаура Укбенова. – Главное – строгая дисциплина, которую должны соблюдать все участники Игр. В Китае на всех олимпийских объектах будет действовать допуск по QR-кодам».

«Мы уже много дней изолированы и не встречаемся ни с кем кроме тренеров и врачей, – рассказал по телефону перед вылетом конькобежец Дмитрий Морозов. – Так или иначе это помогло нам сосредоточиться на подготовке, на тренировках. Сейчас мы все полностью настроены на олимпийский старт, на борьбу, на то, чтобы показать себя. Родные и друзья поддерживают нас по телефону».

Отметим, что церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля.