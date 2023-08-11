Казахстанские спортсмены смогут получать бесплатные услуги в больнице медцентра УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Больница Медицинского центра УДП РК и РОО «Казахстанский союз спортсменов» (КСС) заключили меморандум о сотрудничестве. Теперь в Центре спортивной медицины больницы отечественные спортсмены могут бесплатно получать консультативно-диагностические и хирургические услуги, передает официальный сайт акимата Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«Меморандум создает прочную основу для нашего партнерства. Вот несколько ключевых пунктов, которые подчеркивают пользу этого сотрудничества: предоставление специализированных медицинских услуг, индивидуальный подход, профилактика и предотвращение травм, оптимизация спортивного потенциала», - рассказал руководитель Центра спортивной медицины Больницы МЦ УДП РК Аскар Баймухаметов.





В свою очередь, председатель КСС Азамат Карлыгашев поблагодарил руководство Больницы МЦ УДП РК за содействие в помощи бывшим и действующим спортсменам.

«Очень рад, что наши спортсмены и ветераны спорта теперь смогут пользоваться действительно качественными услугами. Спортсмены у нас в стране часто остаются без качественной и очень нужной медицинской помощи.

Здоровье наш главный капитал - без него спортсмен не может продолжать карьеру, и таких случаев очень много», - рассказал Азамат Карлыгашев.

Актуальность этого вопроса подчеркнул и председатель президиума РОО «Казахстанский союз спортсменов», олимпийский чемпион Серик Сапиев.





«Я лично знаю многих спортсменов, которые бросили спорт на пике своей карьеры. Очень рад такой возможности для спортсменов, надеюсь, теперь многие смогут продолжать заниматься спортом, не боясь за последствия профессиональных травм, своевременно получая качественную медицинскую помощь», - отметил он.

По словам директора Больницы Медицинского центра УДП РК Рустама Албаева, для лечения, реабилитации и восстановления действующих и бывших спортсменов в настоящее время созданы все условия.

«Спортивная медицина – это не только операции, прежде всего, это профилактика, превентивные меры. На базе Больницы в феврале 2023 года был открыт Центр спортивной медицины. Врачи Центра ежегодно повышают свою квалификацию заграницей. Недавно врачи проходили обучение в Испании, в больнице Кирон Салюд у знаменитого профессора Рамон Кугата, который оперирует футболистов Большой Лиги. Все методики привезли сюда, активно оперируют. Также хочу отметить, что в Центре спортивной медицины не только спортсмены получают консультации и операции, но и любой гражданин Казахстана может получить эти услуги в рамках ГОБМП и ОСМС», - рассказал Рустам Албаев.