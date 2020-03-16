+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 10 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские спортсмены продолжат подготовку к Олимпиаде в Токио

16 Марта 2020 21:17
Поделиться:
Казахстанские спортсмены продолжат подготовку к Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены продолжат подготовку к летним Олимпийским играм в Токио. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На Кашагане и «Болашаке» вводятся ограничения из-за коронавируса
В Казахстане решают вопрос возвращения домой более 4,5 тысяч казахстанцев, находящихся на отдыхе за рубежом В Казахстане приостановлено чтение пятничной молитвы в мечетях В Туркестанской области заработал ситуационный центр по коронавирусу

«Много вопросов поступает касательно участия наших спортсменов в летних Олимпийских играх. На сегодняшний момент многие лицензионные турниры переносятся. Также мы возвращаем всех наших спортсменов со сборов», - сказал Уркен Бисакаев.

Вице-министр добавил, что проведение учебно-тренировочных сборов на территории Казахстана в данный момент рассматривается, так как само проведение летних Олимпийских игр в Токио пока еще в силе.

«Сама Япония никаких по этому поводу объявлений не делала и в этой связи нами рассматривается вопрос, что для поддержания спортивной формы у спортсменов спортивные сборы будут продолжены», - резюмировал Уркен Бисакаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Олимпиада, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив