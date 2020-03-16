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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Казахстанские спортсмены продолжат подготовку к Олимпиаде в Токио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены продолжат подготовку к летним Олимпийским играм в Токио. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Много вопросов поступает касательно участия наших спортсменов в летних Олимпийских играх. На сегодняшний момент многие лицензионные турниры переносятся. Также мы возвращаем всех наших спортсменов со сборов», - сказал Уркен Бисакаев.
Вице-министр добавил, что проведение учебно-тренировочных сборов на территории Казахстана в данный момент рассматривается, так как само проведение летних Олимпийских игр в Токио пока еще в силе.
«Сама Япония никаких по этому поводу объявлений не делала и в этой связи нами рассматривается вопрос, что для поддержания спортивной формы у спортсменов спортивные сборы будут продолжены», - резюмировал Уркен Бисакаев.
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