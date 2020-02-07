Казахстанские спортсмены приняли участие в фестивале по пенчак силату в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Международный спортивный фестиваль по пенчак силату прошел в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие мастера пенчак силата и деятели искусств из стран Центральной Азии, Индонезии, Малайзии, Турции и России. Казахстанскую сторону представлял президент казахстанской Ассоциации пенчак силата Гаджи Гаджиев, вице-президент ассоциации Медет Абжанов, боец по пенчак силату Ерлан Ильясов. Также поддержать их приехала заслуженный деятель Казахстана эстрадная певица Тамара Асар.

«Фестиваль прошел на высоком уровне. Я благодарен зрителям, которые пришли и поддержали нас. Соперник был хорошим, призер мира. К сожалению, я уступил, видимо опыта не хватило. Этот вид спорта у нас существует не так давно, в Казахстане он получил аккредитацию в конце 2019 года. Сам в этот вид спорта я пришел с кикбоксинга, являюсь призером многих соревнований. В настоящее время буду готовиться к чемпионату миру по пенчаку силату, который пройдет в июле этого года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашу казахстанскую Ассоциацию пенчак силата за предоставленную возможность посещать подобные мероприятия», - сказал борец Ерлан Ильясов.

Программа фестиваля состояла из показательных выступлений спортсменов, а также матчевых дружеских встреч команд Казахстана, Узбекистана Таджикистана и Кыргызстана. Культурная часть мероприятия включала выступление артистов из стран Центральной Азии.

Пенчак силат – это вид боевого искусства коренных народов индонезийского и малайского архипелага. Данное единоборство сочетает элементы различных боевых искусств, которые включают в себя удары ногами, руками, а также приемы владения разнообразными видами оружия. В Казахстане Ассоциация пенчак силата зарегистрирована в 2019 году Национальным олимпийским комитетом РК.





Фото: facebook/Медет Абжанов