Казахстанские спортсмены-олимпийцы вылетели в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

С олимпийской базы «Акбулак» в Токио отправились каратисты, лучники, команды по настольному теннису и фехтованию, тяжелоатлеты и боксёры. С двух других тренировочных баз выехали пловцы, ватерполисты, легкоатлеты, велогонщики, команды по стендовой и пулевой стрельбе и дзюдоисты.

Атлеты прошли двухнедельный карантин и последние сборы в Алматы и Алматинской области. Эти дни перед Играми они провели в режиме изоляции, без прямых контактов с внешним миром.

«Мы выполняем все условия МОК и организационного комитета Токио-2020 для безопасного участия спортсменов в Олимпийских играх. Национальный Олимпийский комитет, Национальные федерации сделали всё возможное, чтобы атлеты подготовились качественно и без риска для здоровья. 96 спортсменов в нашей команде – это итог наших общих усилий, максимум, которого можно было достичь. Благодарим спортсменов и тренеров, спортивных медиков за самоотверженную и слаженную работу» – сообщили в Национальном Олимпийском комитете.

Первая часть делегации вылетела из Алматы в Токио чартерным рейсом с исключительными мерами безопасности. Контакты делегации, персонала аэропорта и авиакомпании сведены к минимуму. Все авиационные сотрудники дважды прошли ПЦР-тестирование.

Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике , артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов – всего 43 человека.

Около трёх десятков спортсменов, чья подготовка требует специфических спортивных баз, прошли финальные сборы и карантин за рубежом. Оттуда они полетят сразу в Токио.

В Японии с 8 июля работает Миссия Казахстана на Олимпийских играх. При поддержке посольства Казахстана и МИДа уже приготовлено всё для встречи спортсменов, включая дополнительное оборудование для тренировок.

В Олимпийской деревне жизнь также будет подчинена карантину. Запрещены контакты между командами разных стран, между атлетами по разным видам спорта. Нельзя отклоняться от маршрута между олимпийской деревней, местами тренировок и выступлений, запрещено пользоваться общественным транспортом, обязательна ежедневная сдача тестов на коронавирус. Также всем необходимо установить несколько приложений, которые будут отслеживать местоположение и состояние здоровья.

Всего в составе олимпийской команды Казахстана 96 спортсменов, которые завоевали 97 лицензий. Ранее сообщалось о том, кто же будет защищать честь нашей страны на главных мировых спортивных состязаниях и в каких видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр начнётся на токийском стадионе 23 июля в 17 часов по времени Нур-Султана.