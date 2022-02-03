Казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены официально начали выступление на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первой дисциплиной с участием отечественных атлетов стал фристайл-могул. В женской квалификации первой из казахстанок на старт вышла 17-летняя Олеся Граур. По результатам первой отборочной попытки Граур набрала 57.18 баллов и не сумела пробиться в десятку сильнейших, дающую право на прямую путевку в финал. Теперь она попробует преодолеть барьер второй квалификации — она пройдет 6 февраля.
Отметим, что в сегодняшней квалификации также запланировано выступление других казахстанских могулисток: Аяулым Амреновой, Анастасии Городко, а также главной надежды страны на медали ОИ-2022 Юлии Галышевой.
В 17:45 начнется квалификация у мужчин, в ней от Казахстана примут участие Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.
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