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Казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине

3 Февраля 2022 16:36
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Казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены официально начали выступление на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Первой дисциплиной с участием отечественных атлетов стал фристайл-могул. В женской квалификации первой из казахстанок на старт вышла 17-летняя Олеся Граур. По результатам первой отборочной попытки Граур набрала 57.18 баллов и не сумела пробиться в десятку сильнейших, дающую право на прямую путевку в финал. Теперь она попробует преодолеть барьер второй квалификации — она пройдет 6 февраля.

Отметим, что в сегодняшней квалификации также запланировано выступление других казахстанских могулисток: Аяулым Амреновой, Анастасии Городко, а также главной надежды страны на медали ОИ-2022 Юлии Галышевой.

В 17:45 начнется квалификация у мужчин, в ней от Казахстана примут участие Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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