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Казахстанские спортсменки завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата Азии по тяжелой атлетике
16 Октября 2022, 17:32

Казахстанские спортсменки завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата Азии по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсменки завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации тяжелой атлетики РК.

Айзада Муптильда стала обладательницей золотой медали чемпионата в весе свыше 87 кг. Другая казахстанская спортсменка Любовь Ковальчук стала бронзовым призером в этом же весе.

Ране сообщалось, что казахстанец Артем Антропов завоевал «бронзу» чемпионата Азии по тяжелой атлетике в категории до 96 кг.


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