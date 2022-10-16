16 Октября 2022, 17:32

Казахстанские спортсменки завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата Азии по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсменки завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации тяжелой атлетики РК.

Айзада Муптильда стала обладательницей золотой медали чемпионата в весе свыше 87 кг. Другая казахстанская спортсменка Любовь Ковальчук стала бронзовым призером в этом же весе.

Ране сообщалось, что казахстанец Артем Антропов завоевал «бронзу» чемпионата Азии по тяжелой атлетике в категории до 96 кг.