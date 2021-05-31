Казахстанские спортсменки завоевали три золотых медали на чемпионате Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ стартовал финальный день чемпионата Азии по боксу среди женщин. Алуа Балкибекова, Назым Кызыйбай и Дина Жоламан принесли нашей стране три золотых медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Первой на ринг вышла Алуа Балкибекова. В финале весовой категории до 48 килограммов ей противостояла Гуласал Султоналиева (Узбекистан). Алуа пыталась работать с дистанции, что было вполне логичным решением из-за ее преимущества в росте. Султоналиева в свою очередь часто сближалась, наносила серию ударов, после чего отходила. Моментами это приносило ей нужный эффект. Третий раунд прошел преимущественно в клинче. Соперница предпочла работать «взрывами». Балкибекова же действовала хладнокровнее. Победу же в итоге получила Алуа - раздельное решение судей.





Назым Кызыйбай стала второй победительницей чемпионата.

Спортсменка выступила в категории до 51 килограмма. Ей противостояла опытная Мэри Ком из Индии. Первый раунд остался за Назым. Она чаще атаковала, была точнее. Мэри пристреливалась, действовала осторожно. Во втором раунде соперница стала активнее, что сказалось на динамике встречи. Бокс стал более открытым. Бой сопровождался отличными атаками с обеих сторон. Кызайбай сохранила активность до конца встречи. Итогом противостояния стала победа Назым.





А также золотую медаль чемпионата Азии завоевала Дина Жоламан.

В финале весовой категории до 54 килограммов казахстанка встретилась с Ситорой Шогдаровой (Узбекистан). Поединок складывался довольно интересно. Явного преимущества за кем-нибудь не было. Каждой спортсменке удавались эффективные действия. Часто был обмен ударами. Близкий бой. Однако чуть сильнее была Жоламан - победа раздельным решением.



