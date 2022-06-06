Казахстанские спортсменки завоевали «бронзу» Кубка мира по стендовой стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 27 мая по 8 июня в Баку (Азербайджан) сборная команда Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе принимает участие в рейтинговом Кубке мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финальном зачете командного упражнения «skeet» по стендовой стрельбе в категории среди женщин сборная команда Казахстана завоевала бронзовую медаль.

В составе команды: Зоя Кравченко, Рината Насырова, Асем Орынбай.

За призовое место наши соотечественницы боролись с женской командой из Таиланда, выиграв соперниц заняли третье место.