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Казахстанские спортсменки завоевали «бронзу» Кубка мира по стендовой стрельбе

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Июня 2022, 16:22
Казахстанские спортсменки завоевали «бронзу» Кубка мира по стендовой стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 27 мая по 8 июня в Баку (Азербайджан) сборная команда Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе принимает участие в рейтинговом Кубке мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финальном зачете командного упражнения «skeet» по стендовой стрельбе в категории среди женщин сборная команда Казахстана завоевала бронзовую медаль.

В составе команды: Зоя Кравченко, Рината Насырова, Асем Орынбай.

За призовое место наши соотечественницы боролись с женской командой из Таиланда, выиграв соперниц заняли третье место.


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