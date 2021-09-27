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    09:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские спортсменки завоевали «бронзу» чемпионата Азии по гандболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по гандболу заняла третье место на чемпионате Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В Иордании завершилось континентальное первенство по гандболу среди женщин.

    Команда Казахстана боролась за бронзовую медаль со сборной Ирана. Матч завершился со счетом 38:33 в пользу казахстанских атлеток.

    Стоит отметить, что в полуфинале чемпионата Азии команда Казахстана уступила Японии со счетом 24:38, а Иран - Южной Корее со счетом 24:38.

    «Золото» чемпионата Азии досталось команде Южной Кореи. Серебряные награды в свой актив записала команда Японии.


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